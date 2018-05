Algérie: Inter-lycées de 2017-2018 - Les Cadets de la nation (Sétif) remportent le concours

Saluant la continuité de ce programme marqué par la compétition scientifique et intellectuelle, le ministre a estimé que ce programme donnait une image sur la contribution de l'information, en général, et de la radio, en particulier, à l'accompagnement des efforts éducatifs de par la prise en charge éducative des jeunes générations.

De son côté, le ministre de la Communication a indiqué que la 3è édition de la compétition inter-lycées était placée sous le slogan "La paix et la sécurité se réalisent par le savoir", mettant en avant la participation qualitative des cadets de la nation de la wilaya de Sétif et celle des lycéens de la wilaya de Skikda.

Affirmant, dans son allocution, que cette compétition culturelle permettait d'inciter les élèves à la recherche et à la révision collective conduisant à plus de connaissances, la ministre de l'Education a mis en exergue le rôle important de ce concours pédagogique dans le système éducatif nécessitant plus d'encouragement. Elle a félicité, en outre, l'équipe des cadets de la nation pour la réussite réalisée ainsi que les lycéens de la wilaya de Skikda.

La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de la ministre de l'Eduction nationale, Nouria Benghebrit, du ministre de la Communication, Djamel Kaouane et du le général-major, Boualem Madhi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation au ministère de la Défense nationale ainsi que le directeur des Ecoles des cadets de la Nation, le général major Miliani Bouabdellah.

