Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme - La défense indexe une instruction baclée

Hier, vendredi 18 mai, au deuxième jour des plaidoiries, les avocats de l'Imam Aliou Ndao et co-inculpés se sont attaqués à l'instruction du dossier. Occasion pour la défense de montrer par ailleurs que l'accusation pour apologie du terrorisme portée contre Imam Ndao et cie n'est pas fondée, comme en attestent les acquittements demandés par le procureur.

Les plaidoiries des avocats des accusés pour apologie du terrorisme se sont poursuivies hier, vendredi 18 mai. La défense, notamment celle en charge des dossiers de détenus pour qui le substitut du procureur, Aly Ciré Ndiaye a requis un acquittement, a dénoncé les enquêtes préliminaires. A la barre, Me Mbaye Sène a estimé qu'il n'y a pas de faits qui justifient la mise en détention de son client, Ibrahima Anne. Pour la robe noire, dès l'instant que dans l'ordonnance de renvoi, les enquêteurs ont signalé qu'il n'y a pas assez de preuves à charge contre son client, il devrait être relaxé.

Mieux, a-t-il ajouté, dans le dossier d'Ibrahima Anne, le juge d'instruction n'a fait que suivre le procureur de la République qui n'a même pas eu l'opportunité de rencontrer le mis en cause. Et, devant le magistrat instructeur, son client n'a été entendu qu'une seule fois. L'avocat fait remarquer qu'à cette audition, les questions posées à son client tournaient autour de ses affinités avec Makhtar Diokhané et ses épouses, Saliou Ndiaye et l'Imam Aliou Ndao.

L'interrogatoire tournait également sur les activités de l'accusé, après l'arrestation de l'Imam Aliou Ndao. Aucune des questions soulevées par le magistrat instructeur n'a fait l'objet d'une réponse qui justifierait son incarcération. Ces remarques ont été suffisantes pour Me Mbaye Sène d'affirmer qu'il n'y a plus de sécurité judiciaire au Sénégal si les juges d'instruction pensent qu'ils sont des substituts du procureur. Me Séne a trouvé de même que son client, arrêté à l'âge de 35 ans et actuellement âgé de 38 ans, a perdu presque trois années de sa vie à cause d'une négligence de gens qui n'ont pas fait un examen correct du dossier.

A cause de toutes ces considérations, Me Mbaye Sène a estimé qu'en lieu et place d'un acquittement, le parquet devrait requérir un non-lieu pour son client. Fustigeant le rejet d'une mise en liberté provisoire pour son client, Me Mbaye Sène a ainsi plaidé un non-lieu. Une décision qui rendra justice à son client, a-t-il estimé. Joignant sa voix à celle de son confrère, Me Abdou Ngingue a fait savoir que le dossier d'Ibrahima Anne n'est qu'une simple fabrication des renseignements généraux.

« LA SERENITE DE LA JUSTICE ZAPPEE PAR LA HANTISE DU TERRORISME », SELON ME ALY FALL

La perception faite du terrorisme est à l'origine de l'arrestation effrénée de toutes les personnes censées avoir des relations avec un présumé terroriste. L'avis est de l'avocat de Marième Sow, impliquée dans le dossier pour la garde de l'argent de Makhtar Diokhané. Me Aly Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a estimé que, pour cette l'affaire attraite à la barre de la chambre criminelle spéciale, le terrorisme est considéré comme un délit collectif. Me Aly Fall soutiendra dans ce sens que la justice ne devrait pas être émotive car sa raison d'être est la sérénité. Fustigeant également l'instruction du dossier, le conseil de Marième Sow, Me Alassane Cissé s'est dit indigné que sa cliente, bénéficiaire d'une liberté provisoire, retourne en prison suite à un arrêt de la chambre d'accusation datée du 30 juin 2016. L'avocat jugera qu'aucun texte ne justifie le fait qu'une personne soit à nouveau arrêtée après une liberté provisoire. Voulant justifier également qu'il n'y aucun élément à charge contre Marième Sow, Me Alassane Cissé a relevé que toutes les questions posées à sa cliente tournaient autour de ses liens avec Makhtar Diokhané.

Suivant la même logique que ses collègues, Me Ndoumbé Wone, pour la défense de son client, a estimé que le dossier du juge d'instruction est identique à l'accusation du parquet. Elle en déduit ainsi que le magistrat instructeur n'a fait que reprendre les charges du parquet. L'avocate a trouvé par ailleurs que les accusés ne sont pas fous pour tenir tous les propos qui leur sont attribués dans les procès-verbaux d'enquête. Me Ndoumbé Wone a dit en outre que son client n'a aucunement été assisté par un avocat pendant son interrogatoire.

DEFENSE DES ANCIENS PENSIONNAIRES DE BOKO HARAM : Des avocats légitiment le séjour nigérian

Me Mbaye Sall et Me Ndoumbé Wone, respectivement avocats de Latir Niang et Abdou Aziz Dia, ont tous deux estimé que le substitut du procureur, Aly Ciré Ndiaye, ne peut pas motiver sa demande de condamnation à perpétuité de leurs clients sur la base de leur séjour dans le fief de Boko Haram.

« Le simple fait de partir au Nigéria ne peut pas justifier la peine d'emprisonnement à perpétuité demandée par le parquet », a jugé Me Mbaye Sall qui s'est substitué à Me Moussa Sarr dans la défense de l'accusé Latir Niang. Pour lui, son client a été berné par le convoyeur Aboubacry Guèye qui lui avait promis une destination proche de la Mecque. Si l'on en croit l'avocat, Latir Niang a été perdu par son envie d'apprendre la religion. Mieux, ajoute-t-il, son client n'a jamais partagé la politique de Boko Haram bien qu'une épouse et de l'argent lui ont été promis pour le pousser à rester au Nigeria. Il est rentré au Sénégal de sa propre volonté, refusant ainsi l'argent d'Aboubakr Shekau. Latir Niang n'a été ni à Goza ni a Handaq, encore moins dans la forêt de Sambissa, a-t-il dit. Mieux, le blanchiment de capitaux n'est pas établi dans l'affaire. Car l'argent remis par Ibrahima Diallo est une aide d'Aboubakr Shekau. Balayant d'un revers de la main tous les arguments évoqués par le représentant du parquet pour justifier la demande de condamnation à une peine d'emprisonnement à perpétuité, Me Mbaye Sall a jugé que toutes les références du parquet sont fondées sur des déclarations faites à l'enquête préliminaire.

Défendant, l'accusé Abdou Aziz Dia, Me Ndoumbé Wone a jugé qu'en s'attaquant au voyage au Nigeria par une demande d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, le parquet s'oppose à la volonté des accusés d'exercer librement leur religion. Mieux, Me Ndoumbé Wone pense que son client s'est rendu au Nigéria après avoir été manipulé par Moustapha Diop qui lui a promis une vie meilleure que celle de la Mauritanie où il était pour exercer le métier d'enseignant. L'attaque de villes nigérianes par les éléments de Boko Haram a trouvé son client au Sénégal, a plaidé en outre Me Ndoumbé Wone. Avant de soutenir par ailleurs que le procureur n'a pas fourni de preuve sur la présence de son client dans les zones de combat pendant son séjour nigérian.