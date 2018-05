Sénégal: Kaolack/ Gestion équitable des mutuelles - L'experience des centrales d'achat mise en exergue

Une quarantaine d'administrateurs de mutuelles de santé, issus de la région de Kaolack et du réseau « Oyofal Paj », ont été les hôtes de la centrale d'achat de Touba Toul, situé dans la région de Thiès.

Leur mission était de constater de visu le fonctionnement de cette centrale, au plus les liens existant entre cette structure et le fonctionnement normal des mutuelles, autrement dit l'articulation entre les centrales d'achat et la mission de couverture des mutuelles en soins médicaux. Les travaux, lors de ces retrouvailles, ont essentiellement porté sur la présentation de ces unités.

L'exercice a permis aux différents participants de s'apercevoir que les centrales d'achat, de manière générale, assurent en permanence la gestion des mutuelles de santé et la poursuite ininterrompue des soins dispensés aux bénéficiaires.

Suivant les informations offertes par les représentants respectifs des centrales d'achat de Touba Toul et du réseau « Oyofal Paj », cette innovation complémentaire, en grande partie, découle de la symbiose constatée entre les bénéficiaires des mutuelles de santé et ceux des centrales d'achat. C'est en effet le cas dans le village de Touba Toul où, lors de l'émanation des mutuelles de santé en 2005, 44 affiliations ont été enregistrées alors que la centrale était surtout constituée de comités villageois et regroupait en son sein 96 Groupements d'intérêt économique (GIE).

Ainsi grâce aux centrales, l'assurance-maladie est devenue une initiative de la mutuelle de santé. Elles assurent en même temps la subvention de trois-quarts du montant d'adhésion aux mutuelles et une partie des cotisations, c'est-à-dire un montant de 500 frs sur les 3500 initialement convenus.