Gabon: DGCC - Le séminaire se prépare

Séminaire national de sensibilisation sur la promotion de la concurrence et de la protection des consommateurs .La DGCC, tiendra un séminaire du 22 au 24 Mai 2018 au siège de l'ANPI, situé au cœur de la ville.

Ce séminaire traitera des politiques de la concurrence et des consommateurs du Gabon dans le cadre des réformes économiques et de réduction de la pauvreté. La DGCC, est une direction du Ministère des Finances. Son domaine de compétence intervient au niveau de la régulation concurrentielle des marchés, la protection des consommateurs et la sécurité des consommateurs. Sa lutte effrénée, contre la cherté des prix l'amène à organiser ce séminaire.

Notons que ce séminaire permettra de mettre en exergue le rôle des politiques de la concurrence de la protection des consommateurs pour la croissance et le développement de l'économie de la République Gabonaise à la lumière respectivement de l'ensemble des Nations Unies sur la concurrence et les Principes Directeurs des Nations Unies pour la Protection des Consommateurs ; de présenter les principales composantes de ces politiques ; d'examiner les différentes options qui pourraient être envisagées en vue de leur mise en œuvre effective au Gabon ; et de réfléchir sur l'implication du secteur privé et de la société civile et des autres parties prenantes pertinentes dans l'administration des politiques en considération.

Pour échanger et partager des idées durant ce séminaire, la DGCC convie :

Les partenaires ; -Les cadres des administrations impliqués dans l'administration de la concurrence ;

-Les représentants des autorités de régulations sectorielles ;

-Les magistrats et autres représentants des professions judiciaires, notamment les avocats ; -Les représentants du secteur privé ;

-Les représentants de la société civile, notamment les représentants des associations des consommateurs, les représentants des universités des médias ;

-Les représentants des partenaires techniques et financiers intéressés par les questions de concurrence.

