Angola: Le Président angolais se déclare solidaire avec le peuple cubain après le crash de La Havane

Une enquête a été ouverte pour définir les causes de l'accident de l'avion, qui s'est écrasé sur une zone rurale située entre la ville de Boyeros et celle de Las Vegas, aux environs du Terminal 1 de l'Aéroport d'où il avait décollé, précise la presse cubaine.

Dans un message de solidarité à ce dernier, le Chef de l'Etat angolais s'incline et manifeste à tout le peuple cubain, et en particulier aux familles éprouvées sa solidarité et ses "plus profonds sentiments de douleur", tout en souhaitant une prompte guérison aux survivants de cet accident tragique, ajoute un communiqué de presse de la Maison Civile de la Présidence de la République, dont copie est parvenue samedi au bureau de l'Angop à Luanda.

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, attristé par le crash survenu vendredi dans la périphérie de La Havane, dit à son homologue cubain, Miguel Dias Canel, que c'est avec une "profonde douleur et consternation" qu'il avait appris cet accident aérien, qui a coûté la vie à plus de 100 personnes.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.