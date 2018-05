Algérie: Journée nationale de l'étudiant - L'Université d'Alger, bastion de la révolution estudiantine

Alger — Le recteur de l'Université Alger 1 "Benyoucef-Benkhedda", Hamid Bencheniti, a indiqué samedi à Alger, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant, que l'Université d'Alger était le bastion de la révolution estudiantine.

Intervenant lors d'une cérémonie organisée par les services de la wilaya d'Alger à l'Université Alger 1, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, en présence de moudjahidine et de nombreux étudiants, M. Bencheniti a précisé que cet anniversaire (19 mai) "rappelle le rendez-vous historique pris par les enfants de ce peuple avec le destin d'une patrie pour braver les forces d'oppression et d'injustice et pouvoir vivre aujourd'hui dans la dignité et la souveraineté nationale".

"La mémoire collective de l'Algérie retiendra pour l'éternité les actes de bravoure de toute une génération d'étudiants et d'étudiantes et l'apport de l'Université d'Alger qui était un bastion de la révolution estudiantine et qui continue encore aujourd'hui à oeuvré à travers ses différentes spécialités à l'essor de l'Algérie", a-t-il soutenu.

Il a rappelé que "les étudiant, plaçant la patrie au dessus de leur soif de savoir, avaient décidé de leur propre initiative de répondre à l'appel du devoir et de rejoindre le processus de la Révolution qui allait changé le destin de la nation".

Le ralliement de ces étudiants a constitué le premier pas dans le processus de soutien à la révolution de libération, a indiqué le professeur Hamid Bencheniti, soulignant que quelques jours après la grève des étudiants du 19 mai 1956, les rangs de l'armée de libération nationale (ALN) se sont consolidés de plus de 150 étudiants venus renforcer la Révolution nationale en compétences scientifiques et intellectuelles qui ont contribué à un saut qualitatif en portant sa voix au niveau international.

Après l'indépendance, ces compétences nationales ont répondu présent lorsqu'il a fallu remplacer, entre 1971 et 1973, les coopérants français à l'université algérienne, et qui l'avait déserté croyant que sans eux elle allait fermer ses portes. Elles leur ont prouvé le contraire et contribuer ainsi à l'édification de l'université algérienne.

Par ailleurs, le professeur Bencheniti a rappelé l'audience que les premiers cadres du corps diplomatique algérien après l'indépendance étaient des étudiants qui ont boycotté les études et répondu à l'appel à la grève lancé par le Front de libération nationale (FLN) en 1956, précisant que le devoir national impose aux étudiants d'aujourd'hui de se consacrer à l'acquisition des sciences pour la relance du pays.

"A l'image de leurs aïeux qui ont imposé leur volonté à l'histoire, les étudiants d'aujourd'hui sont appelés à focaliser tous leurs efforts sur un seul objectif, à savoir soumettre l'histoire à leurs ambitions, des ambitions qui tendent à servir l'Algérie d'abord et avant tout", a conclu M. Bencheniti.

Dans son allocution, le Secrétaire wilayal de l'Organisation nationale des moudjahidines pour Alger a rappelé que les sacrifices des prédécesseurs n'ont pas été vains, indiquant que les enfants et étudiants de l'Algérie vont "poursuivre le parcours" en accomplissant le rêve de ces étudiants algériens qui ont quitté les bancs des études pour que l'Algérie soit indépendante et prospère.

Une cérémonie de recueillement à la mémoire des étudiants algériens a été organisée à la place de la Résistance dans la commune d'Alger Centre en présence du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, une occasion qui permis de remémorer les faits héroïques des enfants du peuple qui ont choisi de sacrifier leurs études pour rejoindre les rangs du Front de libération nationale (FLN) pour que l'Algérie recouvre son indépendance et sa souveraineté.