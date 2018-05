Afrique: France - Marie Blanche Pongo organise une table ronde sur « l'éthique de l'organisation du travail » à Paris

Paris, 18 mai (Gabonews.com) - Les associations gabonaises et panafricaines de France, regroupées autour de Mme Marie Blanche Pongo, présidente de L'Association MB Children's Solidarity, ont organisé récemment, dans la salle la République de l'auberge de jeunesse à la Chapelle, dans le 18è arrondissement de Paris, une table ronde sur la thématique : « l'éthique de l'organisation du travail.

Une table ronde digne de ce nom avec un panel assez diversifié pour communiquer une forte envie d'aller plus loin et orienter les pensées vers les actions concrètes, les panélistes ont mis l'accent entre autres, sur l'orientation des jeunes en situation de handicap.

Pour répondre à cette préoccupation de nombreux parents, l'Association dirigée par Mme Marie Blanche Pongo, de nationalité gabonaise, a invité des professionnels qui ont essayé d'apporter des réponses concrètes et pragmatiques, notamment en présentant les processus d'intégration en vigueur pour les jeunes adultes dans les différents types d'établissements scolaires et entreprises. Cette conférence a permis aussi de mettre en lumière les processus d'orientation et la qualité des accompagnements.

Marie Blanche Pongo a saisi ce moment de réflexion, pour rendre également un vibrant hommage à Winnie Mandela, ex-épouse de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, Militante de la lutte anti-apartheid décédée à Johannesburg lundi 2 avril 2018 à l'âge de 81 ans, sans oublier l'icône de la rumba gabonaise, Jean-Christian Mboumba Makaya, Mackjoss, mort le mardi 17 avril 2018 à Libreville au Gabon, à l'âge de 72 ans.

Pour cette grande première, les choses n'ont pas été faites à moitié. Les artistes Chacha Soleil et Prizo ont été associé pour apporter une touche de bikutsi et de makossa question de lier l'utile à l'agréable.

Un véritable moment de joie, et de partage inhabituel, pour l'association créée en 2010 et qui porte entre autres, son engagement vers les enfants africains en situation de Handicap et l'amélioration de leur quotidien de vie.

Marie Blanche Pongo a remercié chaleureusement les professionnels et invités ayant participé à cette table ronde sans oublier ses partenaires privilégiés dont l'Ambassade du Gabon en France.