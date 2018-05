Ile Maurice: Urban Terminals - Osman Mahomed condamne l'absence de transparence

Le ministère du Logement et des terres ainsi que celui des Finances en feraient partie. Le ministre a aussi expliqué que sept compagnies s'intéressaient notamment au projet du terminal de Victoria. Mais au final, elles se sont regroupées en un consortium et ont soumis une seule request for proposal. Quid du retard dans ce projet ? Nando Bodha a déclaré que cela est dû au fait que c'est la première fois qu'un gouvernement se lance dans de tels projets d'envergure.

Le backbencher rouge soutient que ces projets se feront sur des terrains d'environ six arpents qui valent des millions. D'où son étonnement face au manque de transparence, affirme-t-il. Selon lui, l'absence de ce cadre juridique est la cause des retards dans ces projets.

Interrogé quant à ses inquiétudes, Osman Mahomed a indiqué qu'un tel projet, qui est lié au Metro Express, devrait normalement passer soit par le Procurement Policy Office, soit le Central Procurement Board ou encore le Private Public Partnership (PPP). «Or, selon les réponses que j'ai obtenues, les Expressions of Interest ont été lancées par le Procurement Department du ministère des Infrastructures publiques et c'est le cabinet qui décidera.»

