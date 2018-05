Sénégal: Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall, sur la mort de l'étudiant Fallou Sène - Plaidoyer pour la démission de Mary Teuw Niane, du recteur de l'Ugb et...

S'agissant de l'enquête ouverte par le Procureur de la République de Saint-Louis, Moussa Taye indiquera qu'elle «doit présenter des garanties d'indépendance pour s'assurer que cette fois-ci, le ou les auteurs de cette tragédie et les donneurs d'ordre soient identifiés et sévèrement punis par la justice».

A ce titre, il a exigé la démission du ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'il est « la cause profonde du mal vivre généralisé dans nos universités » mais aussi celle du Recteur et du directeur du Crous de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis qui ont, selon lui, autorisé l'intervention des forces de l'ordre en violation des franchises universitaires.

Le conseiller politique du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, conforte les étudiants des universités de Saint-Louis et de Dakar qui exigent la démission des personnalités publiques impliquées dans la mort de l'étudiant Mouhamadou Fallou Sène, tué lors des affrontements entre étudiants de Saint-Louis et gendarmes.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.