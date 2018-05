Algérie: Premier League - Le but de Sofiane Boufal, élu but de l'année

Sofiane Boufal a marqué le but de l'année en Angleterre. C'est la Premier League qui l'annonce... l'effort individuel hors du commun de l'ancien lillois face à West Bromwich est le plus beau but de la saison. C'est une belle consolation pour celui qui ne sera pas en Russie le mois prochain. Le but de l'international marocain a été choisi par les internautes comme étant le meilleur de la saison 2017/2018 en Premier League.

Après ce but, on a tous cru que Sofiane Boufal allait dérouler en Premier League... en faisant le plein de confiance. Mais rien du tout malgré le changement d'entraîneur en cours de saison. Le Marocain n'a pas convaincu Mark Hughes et a connu de nombreux soucis disciplinaires.