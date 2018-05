Sénégal: Décision prise par Macky Sall suite au décès de Fallou Sène de l'UGB - Me Moussa Diop applaudit la mesure

Les réactions et autres messages de condamnation de la mort de Mouhamed Fallou Sène, du nom de l'étudiant en Lettres modernes à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, tué le mardi 15 mai dernier, lors d'affrontements entre étudiants et gendarmes au niveau du campus, continuent de fuser de partout.

Le mouvement politique Alternative générationnelle (Ag/Jotna) ne compte pas être en reste. Dans une note sanctionnant la réunion du Bureau d'orientation stratégique, présidée par le patron du parti, Me Moussa Diop, ladite instance du parti «regrette les événements malheureux survenus le mardi 15 mai 2018 à l'Université Gaston Berger».

Dans la même veine, Me Moussa Diop et compagnie présentent leurs «condoléances les plus attristées à la Nation entière, à la famille du défunt et celle estudiantine», non sans souhaiter «un prompt rétablissement aux gendarmes et étudiants blessés».

Par ailleurs, revenant sur les mesures prises par son allié dans la mouvance présidentielle, notamment le chef de l'Etat Macky Sall, le Directeur général de la société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk (3D) applaudit des deux mains. Dans la note, l'avocat politicien «a salué la décision prise par le Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Macky Sall, en engageant le Gouvernement à faire, dans les meilleurs délais, toute la lumière sur les causes du retard des paiements de bourses, à l'origine des manifestations qui ont entrainé la mort de notre jeune compatriote».

La dite décision, pour rappel, consiste à mettre l'Inspection générale d'Etat (Ige) sur l'affaire pour tirer au clair les raisons des lenteurs notées dans le paiement des bourses des étudiants.