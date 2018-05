Sénégal: Affaire du drame de Demba Diop - Mbour pardonne mais diffère les rencontres avec l'Uso

Les familles des victimes du drame de Demba Diop reçues, il y a trois jours, par le président de la République, Macky Sall, ont accepté de pardonner l'Union Sportive de Ouakam de que même que le Stade de Mbour. Toutefois, un hic demeure sur le plan sportif. En effet, le Collectif des équipes de Mbour réclame justice avant la tenue de toute rencontre de football devant opposer les deux équipes.

Le pardon a été accordé par le Collectif des équipes de Mbour dirigé par Saliou Samb, le président du stade de Mbour et les familles des victimes mbouroises tombées le soir de la finale de la Ligue professionnelle à Dakar 2017. En dehors, de cet accord, le président du Stade de Mbour a fait part d'une volonté à Mbour, de voir justice faite et le droit dit, sur la question des personnes arrêtées et présumées coupables.

Une préoccupation qui demeure, tout de même, au niveau des mbourois malgré le pardon. C'est la situation des responsabilités. Le président du Stade de Mbour au nom du Collectif des équipes de Mbour a accepté d'accompagner les gens de Ouakam dans les conditions les meilleures pour présenter des condoléances aux familles des disparus suite à une demande de la Fédération sénégalaise de football.

Concernant les rencontres entre le Stade de Mbour et l'Union sportive d'Ouakam, le Collectif des équipes se dit encore sous le coup du deuil et ne pas être prêt à jouer des matchs de football avec cette équipe dont les supporters seraient tenus responsables du «drame» du 15 juillet 2017.

Il a fait part de son point de vue interdisant toute ingérence dans le fonctionnement et les règlements de la Fsf et a jugé inopportun la tenue de ces rencontres.

Ainsi, le collectif des équipes de Mbour continue d'exiger que justice soit faite et met en veilleuse la possibilité de jouer contre l'USO.

Dans cette nouvelle étape de recherche du dénouement de la crise entre l'Uso et les équipes de Mbour, les supporters et les amateurs ont fait l'objet des commentaires les plus osés dans la ville de Mbour car la présentation des condoléances du président de la République s'est faite sous une pluie de millions de francs suscitant des appétits pour certains et offusquant d'autres.

En effet, Macky Sall, le président de la République avait remis 3 millions de francs à chacune des familles des victimes au nombre de huit. Mamadou Dionne, porte parole des familles des victimes s'est voulu clair sur l'enveloppe reçue pour dire «leurs enfants tombés n'ont pas de prix» et a appelé à s'inscrire dans une dynamique d'apaisement.

Le Stade de Mbour a été «perfusé» à hauteur de 15 millions de francs, une manne financière ayant servi à payer deux mois de salaire.

Les supporters mbourois quant à eux, en sortent avec une enveloppe de 5 millions de francs en plus de trois billets pour aller voir les matchs de la coupe du monde en Russie.

Les familles des victimes sont appelées à monter des dossiers pour la prise en charge de celles-ci dans des programmes pour les jeunes et les femmes mais surtout les parents de ces jeunes martyrs tombés au soir du 15 juillet 2017.