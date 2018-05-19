Afrique: Mondial 2018-Adversaire de l'Egypte - La liste élargie de l'Arabie Saoudite

Alors qu'elle affrontera l'Egypte dans le groupe A de la Coupe du monde 2018, l'Arabie Saoudite a rendu publique une liste élargie de 28 joueurs ce vendredi. Une liste composant en grande partie de joueur évoluant dans le championnat local. Sur le papier, l'Arabie Saoudite est sans nul doute l'adversaire le moins redoutable pour les Pharaons dans cette poule composée aussi de la Russie (pays organisateur) et de l'Uruguay de Luis Suarez.

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