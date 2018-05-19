Afrique: Mondial 2018-Adversaire de l'Egypte - La liste élargie de l'Arabie Saoudite

Alors qu'elle affrontera l'Egypte dans le groupe A de la Coupe du monde 2018, l'Arabie Saoudite a rendu publique une liste élargie de 28 joueurs ce vendredi. Une liste composant en grande partie de joueur évoluant dans le championnat local. Sur le papier, l'Arabie Saoudite est sans nul doute l'adversaire le moins redoutable pour les Pharaons dans cette poule composée aussi de la Russie (pays organisateur) et de l'Uruguay de Luis Suarez.
La présélection de l'Arabie Saoudite :
Gardiens : Assaf Al-Qarni (Ittihad FC), Mohammed Al-Owais (Al Ahli SC), Yasser Al-Mosailem (Al Ahli SC), Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal)
Défenseurs : Mansoor Al-Harbi (Al Ahli SC), Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saeed Al-Mowalad (Al Ahli SC), Motaz Hawsawi (Al Ahli SC), Osama Hawsawi (Al Ahli SC), Omar Hawsawi (Al-Nasr), Mohammed Jahfali (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Fateh SC)
Milieux : Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiseer Al-Jassim (Al Ahli SC), Houssain Al-Mogahwi (Al Ahli SC), Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Nawaf Al-Abed (Al-Hilal), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab), Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq), Salem Al-Dawsari (Villarreal, ESP), Yahya Al-Shehri (Léganes, ESP)
Attaquants : Fahad Al-Muwallad (Levante, ESP), Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nasr), Muhannad Assiri (Al Ahli SC)