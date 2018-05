Afrique: Ecobank reçoit le prix de "la meilleure stratégie numérique" de "Retail Banker International"

"En tant que banque panafricaine, nous voulons nous adapter aux exigences de souplesse et de services qu'ont les Africains et qui évoluent rapidement", en vue de faire "un grand pas vers la réalisation de l'objectif de mettre fin à l'exclusion financière sur le continent', explique Ade Ayeyemi, directeur général d'Ecobank.

Il signale que l'appli Ecobank Mobile, "une appli bancaire unifiée disponible dans 33 pays d'Afrique, offrant des services bancaires et des transactions 24h/24, 7j/7, dans 18 monnaies différentes et dans quatre langues (anglais, français, portugais et espagnol)", a d'ores et déjà été téléchargée par "plus de 5 millions de personnes".

Ecobank ambitionne de devenir "le premier prestataire de services financiers aux consommateurs d'Afrique et d'atteindre 100 millions de clients", en s'appuyant sur "la numérisation pour proposer des services au maximum de personnes partout et à tout moment (... )", rapporte le communiqué.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.