Tunisie: Sous le signe de l'engagement

«L'idée, c'est de promouvoir aussi bien les spectacles sur scène que les performances hors scène, dit Myriam Guellouz, directrice de cette manifestation. Cette idée est conçue sous forme de parcours. En fait, les matinées seront thématiques et consacrées à des tables rondes ou à des conférences.

Des tables rondes sur des thématiques importantes comme le rôle des institutions dans le parcours artistique, le corps dansant dans le monde arabe, la danse contemporaine dans le monde arabe ou comment moderniser les danses traditionnelles du monde arabe. Des tables rondes qui vont débattre du thème du corps et qui touchent beaucoup la société civile parce que je tiens vraiment à le dire : c'est un festival qui se veut politiquement engagé et qui souhaite donner à la danse ses lettres de noblesse et la sortir de ce statut d'art mineur qui, malheureusement, la poursuit dans notre pays et de montrer que le corps dansant est aussi le miroir de notre société.

Nous sommes dans une société où le corps est dévalorisé et subit pas mal de violence verbale ou physique notamment celui de la femme. En fait, c'est un corps qui est traumatisé. C'est pour cela qu'on veut beaucoup impliquer la société civile comme les associations qui militent soit pour les droits des femmes, contre la torture ou qui militent pour les droits des minorités».

Voici pour les matinées mais toute cette partie dédiée à la réflexion n'est pas tout à fait déconnectée du programme puisqu'elle sera liée aux spectacles de la veille.

Des spectacles engagés qui vont traiter entre autres des crimes et les viols de femmes lors du génocide au Rwanda ou comme le spectacle de Leïla Souleïmane qui traite aussi du viol des femmes pendant la colonisation.Des discussions qui vont du corps de la femme en tant qu'arme de guerre jusqu'au statut de danseur contemporain dans le monde arabe. Les programmateurs semblent vouloir mettre en liaison recherche, réflexion, société civile et création artistique.

Ces journées sont également pensées sous forme de parcours. Un parcours qui commence le matin avec des tables rondes, des stages et des workshops, ensuite, vers 15 heures ce parcours commence avec des spectacles de rue et finit par des spectacles de soirée. Ça commence par exemple à El Hamra en passant par le Rio, ensuite le quatrième art et puis sur l'avenue Mohamed-V pour aboutir à la Cité de la Culture pour le soir.

«Nous avons pratiquement bouclé notre programmation qui va sortir dans les prochains jours, ajoute Mariam Guellouz. Nous sommes aux dernières retouches. Et nous sommes toute une équipe qui travaille sur cette manifestation comme Wafa Ammari qui est la coordinatrice, Kahena Essanaâ, la conseillère artistique et programmatrice, Ali Mrabet chargé de communication, Nesrine Chaâbouni, chargée des relations avec le public et Mohamed Belkhir qui est le directeur technique.

Un noyau dur qui tente de mener cette mission à terme avec succès on l'espère. Je tiens vraiment à dire que ce festival est le fruit d'un travail collectif, collaboratif de plusieurs personnes qui croient en le pouvoir de la danse et aimeraient lui donner une autre image dans ce pays. Ce festival est placé sous l'égide du ministère des affaires culturelles et de l'Etablissement national pour la promotion des festivals.

Nous avons réellement le désir de rendre hommage aux pionniers de la danse contemporaine en Tunisie parce que ce sont des personnes qui ont donné leur vie à la danse et qui n'ont rien reçu en retour. Comme Nawel Skandrani, Mohamed Jemaâ, Malek Sebaï, Imene Smaoui, Sondos Belhassen, Keira Oubaïd Allah, Ridha Amroussi, Nejib khalfallah. Nous sommes dans la continuité car on tisse avec eux des liens historiques indéfectibles».