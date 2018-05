Tunisie: Et la caissière paya pour elle !

«Comment vais-je faire pour préparer à manger à mes trois enfants, lui a-t-elle dit. Monsieur ne veut pas nous donner de quoi nous nourrir et moi, je suis fatiguée de travailler dur comme aide-ménagère alors que lui dilapide tout ce qu'il gagne à se soûler et cela depuis des années ?».

Après un moment, la jeune femme quitta les lieux. Et pour nous de chercher à mieux comprendre les dessous de la scène. La vieille dame nous apprit alors que son interlocutrice n'avait que ces 20 dinars pour affronter le commencement du mois de Ramadan et que son mari s'en foutait royalement.

Et c'est ainsi que le visage de la cliente devint tout rouge et qu'elle éclata en sanglots. Une vieille dame, juste derrière elle, l'aida à emporter ses achats car dans la file d'attente l'on commença à manifester son impatience.

