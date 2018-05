Algérie: Saisie de plus de 10 kg du kif traité lors de descentes menées à Alger

ALGER- Les services de Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé, récemment, à la saisie de plus de 10 kg du kif traité et quelque 1700 comprimés psychotropes suite à des descentes menées dans différents points noirs et lieux suspects, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Afin de resserrer l'étau sur les réseaux criminels qui menacent la sécurité des citoyens et de leurs biens, les éléments de la Sûreté de wilaya d'Alger ont effectué récemment des descentes dans différents quartiers, notamment les points noirs et lieux suspects, qui se sont soldées par la saisie de plus de 10,330 kg de kif traité et 1695 comprimés psychotropes", précise la même source.

Ces opérations, qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes menées par la DGSN, se sont soldées, par ailleurs, par la saisie de 42 armes blanches de différentes types et tailles, a conclu le communiqué.