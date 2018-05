Sénégal: Epargne collective et individuelle dans les PME/PMI - CDES, CGF Gestion et CGF Bourse scellent leur partenariat

Le Conseil des Entreprises du Sénégal (CDES) et la Compagnie Générale de Finance et de Gestion (CGF Gestion) ont convenu de mettre en place un dispositif collectif d'épargne, à travers un Plan Epargne Retraite, au bénéfice des salariés, dirigeants et associés des entreprises membres de l'organisation patronales. La cérémonie officielle de signature du règlement du « PER-CDES » a eu lieu ce 15 mai 2018, à 11h 30, dans les locaux de CGF Bourse, en présence de M. Babacar DIAGNE, Président du CDES, de M. Kalidou DIALLO, DG de CGF Gestion, de Mme Marie Odile SENE KANTOUSSAN, DG de CGF Bourse ainsi que de plusieurs membres des directoires de CDES et de CGF Bourse.

Ce Plan d'Epargne Retraite dénommé « PER-CDES » a pour objet d'accompagner les bénéficiaires vers une retraite sereine en leur permettant de participer, avec l'aide du CDES, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières dont la liquidation par chaque salarié, dirigeant et associé pourra servir, à terme, à l'alimentation d'un produit d'épargne retraite libérable sous forme de rente ou de capital au moment du départ à la retraite.

Le « PER-CDES » est ouvert à tous les salariés, dirigeants et associés des entreprises membres du CDES qui le souhaitent. Les adhérents peuvent procéder à des souscriptions mensuelles et à des souscriptions ponctuelles, selon leurs revenus, durant toute l'année. Dans le cas des souscriptions mensuelles, le montant minimum est fixé à 10 000 Fcfa.

Pour marquer son enthousiasme, M. Babacar DIAGNE, Président du CDES a remis son chèque pour sa 1ère cotisation, devenant ainsi le 1er membre du PER-CDES, un geste de haute portée symbolique pour le lancement de ce plan épargne retraite.

Les sommes versées sur le« PER-CDES » sont employées en totalité à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, gérés par CGF GESTION qui mettra à disposition son expertise en tant que gestionnaire de portefeuille. D'un commun accord, la globalité des sommes collectées sera placée dans les Fonds Commun de Placement QUIETUDE et LIQUIDITE-OPTIMUM qui sont des fonds aux profils prudents et composés à majorité d'obligations. Cette stratégie de gestion pourrait faire l'objet de modification suivant les recommandations du gestionnaire. Toute modification sera soumise au mandataire et validée avant d'être entérinée.

CGF Bourse, Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) basée à Dakar, est le dépositaire des fonds.

Les droits des adhérents au « PER-CDES » sont exprimés en parts entières, dixièmes, centièmes ou millièmes, voire dix millièmes de parts de fonds communs de placement. Chaque part, ou division de parts représentant une même fraction des avoirs détenus dans les FCP. Chaque adhérent est propriétaire du nombre de parts et de divisions de part souscrites au moyen des versements faits à son nom.

Le nombre de parts s'accroît au fur et à mesure des souscriptions nouvelles et diminue du fait des rachats (remboursements) de parts antérieurement souscrites, notamment à l'issue du délai d'indisponibilité ou en cas d'événements prévus par le règlement intérieur.

Un comité de suivi dont les membres sont désignés par le CDES assure le suivi du « PER-CDES ». Il se réunit chaque trimestre pour l'examen du rapport du gestionnaire sur les opérations du PER et les résultats. Il statue sur les propositions de modifications à apporter au règlement du PER, délibère sur toute question qui lui est soumise et convoque les Assemblées Générales d'information.

A propos de CDES :

CDES est une organisation patronale créée le 19 avril 2013, à Dakar (Sénégal). Elle est composée de Micros, Petites et Moyennes entreprises dont l'ambition est d'inscrire l'action patronale dans le sens de la promotion d'une vision centrée sur le développement des services aux bénéfices des entreprises membres. CDES représente des chefs d'entreprises dans les instances décisionnelles nationales, dans les sous-régions et à l'internationale.

CDES a été mis en place dans une dynamique fédératrice en vue de répondre aux attentes des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises, et Industries et à la demande sociale pour favoriser l'émergence du Sénégal.

A propos de CGF Gestion :

Créée en 2001, CGF Gestion est une filiale de CGF Bourse spécialisée dans la création et la gestion d'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) tels que les FCP (Fonds Commun de Placement) et les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) qui sont des véhicules privilégiés pour faire fructifier une épargne ou des ressources. Elle est la 1ère société de gestion collective créée au Sénégal.

CGF Gestion œuvre dans la création de produits dédiés permettant la mise en place et la gestion de fonds de pension, de retraite complémentaire pour le personnel salarié des entreprises ainsi que de fonds de placement pour la trésorerie excédentaire des entreprises et des particuliers.

CGF Gestion est la première SGO (Société de Gestion d'OPCVM) Ouest Africaine à être certifiée ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités.