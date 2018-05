Algérie: Les militants du Mouvement El Islah appelés à être à l'avant garde de la consolidation des institutions de l'Etat (Ghouini)

ALGER- Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé samedi à Alger les militants du parti, principalement les jeunes à être à l'avant garde des défenseurs des réalisations nationales dans tous les domaines et des forces contribuant à la consolidation des institutions de l'Etat, et à être au rendez-vous des différentes étapes de l'édification nationale, notamment l'échéance présidentielle de 2019.

Lors d'une conférence de presse animée, en marge des travaux de la conférence nationale des jeunes Adhérents du parti, à l'occasion de la Journée nationale de l'étudiant, M. Ghouini a réaffirmé "la participation de sa formation politique à la prochaine présidentielle, conformément aux décisions du 3e congrès national organisé en novembre 2016", ajoutant que "la forme de cette participation sera tranchée lors de la prochaine session du Conseil national de la choura qui coïncidera avec l'université d'été, le 10 juillet prochain".

"Nous aspirons, à travers notre participation, à travailler de concert avec les différents partis politiques et acteurs de la scène nationale pour atteindre un Consensus national politique sous-tendu par une large base populaire, à même d'accompagner les différentes politiques et programmes de l'étape à venir jusqu'à l'élargissement de la base du pouvoir à la majorité effective de la société".

Rappelant la conjoncture difficile que traverse l'Algérie dans divers domaines, le président du Mouvement El Islah a appelé les jeunes "à contribuer avec sérieux à la réalisation du développement durable et à l'aboutissement de tous les projets, afin que l'Algérie demeure une terre de sécurité et de stabilité et un exemple à suivre pour tous les pays du voisinage dans cette démarche".

"L'adoption à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution portant la proclamation du 16 mai Journée internationale du vivre-ensemble en paix en 2017, à l'initiative de l'Algérie, est une reconnaissant de ses efforts pour le recouvrement de la sécurité et de la stabilité, conformément aux principes de la réconciliation nationale", a-t-il estimé.

Par ailleurs, M. Ghouini a mis l'accent sur l'importance de l'organisation de cette conférence pour "débattre des contenus et recommandations des conférences régionales du Mouvement et tenir informés les jeunes des développements enregistrés sur la scène nationale dans divers domaines en prévision de l'étape à venir", appelant ces derniers à s'inspirer "des sacrifices de leurs aïeux parmi les étudiants qui avaient abandonné les bancs des études pour rejoindre les rangs de la Révolution pour le recouvrement de la liberté et de la souveraineté nationale".

A cette occasion, le président du Mouvement El Islah a appelé les responsables en charge du secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique à "l'amélioration des conditions des étudiants à travers la prise en charge sérieuse de leurs revendications, notamment ceux des écoles supérieures, à travers l'ouverture d'un dialogue sérieux avec les grévistes pour trouver des solutions objectives à leurs problèmes et éviter les tensions et les perturbations au sein de l'Université".