Afrique: Mondial 2018-Adversaire du Nigeria - La liste élargie des 35 de l'Argentine

Milieux : Lucas Biglia (AC Milan), Ever Banega (FC Séville), Giovani Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Cristian Pavon (Boca Juniors), Enzo Perez (River Plate), Pablo Perez (Boca Juniors), Maximiliano Meza (Independiente), Leandro Paredes (Zenit), Guido Pizarro (FC Séville), Rodrigo Battaglia (Sporting), Diego Perotti (AS Roma), Angel Di Maria (PSG), Ricardo Centurion (Racing Club)

Adversaire du Nigeria comme lors de la Coupe du monde 2014 jouée au Brésil, l'Argentine a dévoilé une pré-liste de 35 joueurs pour disputer le Mondial 2018. Liste de laquelle seront rapidement ôtés 12 éléments dans quelques joueurs. le PSG est le seul club français à être représenté, avec Angel Di Maria et Giovani Lo Celso. Javier Pastore en revanche, n'a pas été retenu. L'Islande et la Croatie, les deux autres adversaires des Super Eagles, ont aussi dévoilé leurs listes.

