Algérie: Zaouia Belkaidia - "Les sources de la législation islamique" au centre de la 13e édition de Dourouss Mohammadia à partir de jeudi à Alger

Oran — "Les sources de la législation islamique" seront au centre de la 13e édition de Dourouss Mohammedia, qui s'ouvrira jeudi prochain au nouveau siège de la zaouia Belkaidia hebria à Alger, a-t-on appris samedi des organisateurs de cette manifestation annuelle versée dans la pensée islamique.

Cette nouvelle édition est organisée cette année au nouveau siège de la zaouia à hai Tixeraine dans la commune de Bir Khadem, inauguré mardi dernier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en présence du cheikh de la zaouia, Sidi Mohamed Abdellatif Belkaid.

Les douze précédentes rencontres de Dourouss Mohammadia s'étaient tenues au siège social de la zaouia Belkaidia Hebria basé à Sidi Maarouf, dans l'est de la ville d'Oran.

Cette manifestation, qui s'étalera jusqu'au 1 juin prochain, prévoit 21 conférences traitant de la thématique de cette édition en présence d'Oulémas et d'experts en "fiqh" (jurisprudence) du monde arabe dont l'Algérie, laTunisie, la Libye, le Maroc, l'Egypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, le Yémen, le Soudan et la Mauritanie.

Des conférences traitant, entre autres, du Coran source de la législation, de la Sunna des califes et son rôle dans la législation et l'intérêt pour l'exégèse chez l'imam Sidi Abderrahmane Ethaalibi seront animées lors de la rencontre, qui abordera aborde aussi les phénomènes de la charia dans les sources secondaires, El Idjmaa (consensus) à travers les âges, les nouveautés contemporaines et le rôle des zaouias et confréries soufies dans la jurisprudence islamique. Les conférences de cette édition de Dourouss Mohammadia se tiendront après la prière d'El Asr et de Tarawih.

Pour rappel, la 12e édition de Dourouss Mohammadia a été organisée lors du mois de Ramadhan dernier au siège de la zaouyia Belkaidia d'Oran avec pour thème "Les avantages divins".

Les autres éditions de ces Dourouss ont été une occasion pour les Oulémas et théologiens du monde arabe et islamique de nouer des relations et de débattre de sujets d'actualité, notamment dénoncer la violence, l'extrémisme et lutter contre les idéologies contraires aux préceptes de l'Islam.