Togo: Le front citoyen «Togo debout» dénonce des pressions

« Très tôt le matin nous avions été alertés sur le fait que les militaires, les gendarmes et les policiers ont pris d'assaut les lieux et ils ont formellement interpelé le directeur du centre, à qui ils ont demandé de ne pas permettre l'activité du front, parce que le front n'a pas reçu une autorisation des autorités administratives, expliquait hier à RFI Raphaël Kpandé-Adjaré, l'un des porte-parole de Togo debout. Et je voudrais tout simplement rappeler que cette activité, qui est une activité ordinaire d'un mouvement citoyen, ne rentre pas dans le cadre des activités dont il faut obtenir une autorisation préalable. Ce n'est pas une manifestation sur une voie publique ».

