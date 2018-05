Afrique: La Côte d'Ivoire et la Guinée rendent l'âme

L'élimination des Eléphanteaux va encore faire jaser dans toute la Côte d'Ivoire du football. La non-qualification de la sélection A pour la Coupe du monde n'a pas encore été digérée que ce sont maintenant les juniors qui ont failli. Certes ils ont battu samedi en fin de journée au Stade Houphouët-Boigny les Panthéreaux gabonais mais il leur fallait inscrire au minimum trois buts, score de leur défaite à l'aller à Libreville. Et les joueurs d'Haïdara Souliho n'en ont marqué que deux, le premier dès le coup d'envoi (3'), par l'intermédiaire du Gabonais Kombila Kelly Joël, le deuxième, en fin de rencontre, oeuvre de Singo Wilfried Stéphane (85'). Le gardien des Panthéreaux; Ndong Nguema a été décisif, brisant la plupart des assauts ivoiriens tout au long de la seconde moitié de la rencontre.

Et l'équipe guinéenne s'était déplacée à Abidjan sans son capitaine Clech Loufilou Ndella, suspendu et deux autres des titulaires habituels. L'entraîneur Anicet Yala a mené de main de maître son opération "Résiste" !

A Conakry le Syli national U20 n'avait qu'un but à remonter face aux Mourabitounes mauritaniens. Ils l'ont fait, ils n ont même marqué trois et mené longtemps par 3 buts à 0, buts sur coup franc du capitaine Sékou Camara (13'), pénalty du milieu Aguibou Camara (25') puis le deuxième but personnel de Sékou Camara sur une frappe canon (51'). A ce moment tout le monde pense que la Guinée se dirige tout droit vers le dernier tour éliminatoire. C'était sans compter sur les joueurs mauritaniens et sur leur entraîneur, le Malien Baye Ba, le "sorcier" qui a conduit son pays au titre continental des U17 avant de le propulser en finale de la Coupe du monde de cette catégorie. Appelé il y a un anà prendre la direction des U20 mauritaniens, il a, coup sur coup, écarté le Maroc et maintenant la Guinée. Le but du 3-1 a été inscrit sur un pénalty du défenseur Barer El Id Abdoul (75') et le coup de grâce a été porté par Fodé Traoré (82'). Les Mauritaniens ont cru jusqu'au bout que rien n'était perdu. Les faits leur ont donné raison.

Finaliste des deux dernières CAN U20, troisième de la Coupe du monde de la catégorie en 2015, le Sénégal a frôlé la correctionnelle à Port-Saïd, en Egypte. A près avoir concédé un nul sans but à domicile, huit jours plus tôt, c'est encore sur un nul sans but qu'il s'est séparé de son adversaire. Il fallait un vainqueur et c'est aux tirs au but que les Sénégalais ont éliminé leurs homologues égyptiens. Au dernier tour ils trouveront sur leur route le Congo ou le Botswana.

Les Camerounais se sont épongé le front au terme d'un match difficile contre les Ougandais. A tout moment chacune des deux équipes a donné le sentiment de pouvoir aller au bout. Les visiteurs avaient décidé de ne pas se reposer sur leur maigre avance du match aller et de se lancer franchement à l'assaut du but d'Atangana Assimba alors que les jeunes Lions Indomptables ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense du portier Keni Saidi, en grande partie à cause de leur maladresse dans l'exécution du dernier geste. Ils seront sauvé par une faute, dans la surface, sur l'attaquant Nkeng Taddeus lequel transformera, lui-même, le pénalty (67'). La séance des tirs au but verra un sans-faute des Camerounais qui l'emporteront 5 à 4. Au prochain tour ils auront pour adversaire soit le Mali, soit la Tanzanie.

Le Rwanda n'avait pas participé à une CAN U20 depuis 2009, année où il avait abrité la compétition. Il devra encore attendre au moins deux ans. Battu 0-2 à domicile lors de la première manche, il n'a pas pu refaire, comme espéré, son retard au Nkoloma stadium de Lusaka. Il s'est défendu avec vaillance mais sans menacer son homologue zambienne. Les jeunes Chipolopolo ont ouvert le score au début de la deuxième période par Mwiya Malumo qui jouent à Wigan, en Angleterre (1-0, 53'). Les Amavubi juniors ont égalisé un quart d'heure plus tard par Samuel Marie (1-1, 69'). Sans le pénalty maqué de Francisco Mwepu dans les derniers instants (86') ils auraient pu quitter le stade sur une deuxième défaite. L'objectif n'a pas été réalisé. Les Zambiens, tenants du titre, vont donc poursuivre leur chemin. Pour être au rendez-vous de Niger 2019, ils devront se débarrasser soit du Burundi, soit du Soudan.

Résultats

Guinée - Mauritanie 3-2 (0-1)

Côte d'Ivoire - Gabon 2-0 (0-3)

Zambie - Rwanda 1-1 (2-0)

Egypte - Sénégal 0-0 (6-7pen) (0-0)

Cameroun - Ouganda 1-0 (5-4pen) (0-1)