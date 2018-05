Libye: Le Conseil de sécurité va se réunir lundi pour discuter de la feuille de route de l'ONU

Commencé depuis vendredi, le 2e tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 va… Plus »

Sept ans après la chute de l'ancien dirigeant libyen, Mouammar Kadhafi, la Libye fait toujours face à une instabilité politique majeure, exacerbée par les divisions entre le gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'ONU, et le parlement basé à Tobrouk.

Le chef de la Manul (Mission d'appui des Nations Unies en Libye) qui va intervenir par vidéoconférence devrait évoquer le processus politique engagé en Libye, en particulier l'organisation d'un référendum sur une nouvelle constitution et les préparatifs pour la tenue d'élections législatives et présidentielles que l'ONU espère organiser avant la fin de l'année.

NEW YORK- Le Conseil de sécurité se réunira lundi à New York pour recevoir un briefing de l'émissaire Ghassan Salamé sur l'amendement de l'accord politique libyen (LPL) et l'état de la mise oeuvre du plan onusien pour une sortie de crise en Libye.

