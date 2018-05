Burundi: Fin de la campagne pour le référendum dans un contexte tendu

Opposés au referendum, la coalition Amizero y'Abarundi et le parti Front pour la démocratie du Burundi (Frodebu) ont clôturé la campagne référendaire au centre du pays. Pour eux, la campagne a été émaillée d'irrégularités. Ce que déplore Phenias Nigaba, qui a appelé les Burundais à voter contre la révision constitutionnelle. "Il y avait d'abord la peur panique au sein de la population mais une bonne partie s'est tout de même décidée à participer aux meetings", assure le porte-parole du parti Frodebu. "L'administration a été hostile". Il dénonce d'intimidations et d'emprisonnements de membres d'Amizero y'Abarundi "Ceux qui soutenaient le Non ont eu beaucoup de problèmes. Malgré cela, nous nous réjouissons du pas déjà franchi car notre objectif à été atteint."

Gérard Hakizimana est lui militant du parti présidentiel et favorable à la révision constitutionnelle. Il dit avoir apprécié le déroulement de la campagne électorale pour le référendum du 17 mai qui touche à sa fin mais dénonce la manipulation politique dont seraient victimes les jeunes. "Il n'y a pas eu de violation des droits humains, nous l'avons constaté. Mais nous conseillons aux jeunes surtout de ne pas céder à la manipulation politicienne." Et de mettre en garde les jeunes : "Qu'ils restent sereins afin de se méfier des politiciens qui recherchent avant tout leurs intérêts."

