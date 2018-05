Rwanda: Inondations meurtrières au Rwanda

17 morts et un blessé grave, c'est le bilan de la tuerie qui a eu lieu vendredi soir à 2 km de la… Plus »

Plus de 9.000 maisons dans le pays ont été détruites par les inondations. 29 districts sur les 30 qui constituent le Rwanda ont enregistré des accidents mortels. Edouard Ngirente, premier ministre du Rwanda, rappelle la mobilisation de l'Etat en faveur des familles sinistrées. "Dans nos prévisions, nous avons une ligne budgétaire permanente pour aider les gens à trouver un abri hors des zones à haut risque. Nous faisons une évaluation pour connaitre les plus démunis et leur donner une habitation ensuite" explique t'il.

Les quatre derniers mois ont été meurtriers au Rwanda suite à une saison des pluies dévastatrice. Les glissements de terrain et inondations ont ainsi tué plus de 200 personnes.

