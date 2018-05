Tunisie: Caïd Essebsi présente ses condoléances aux membres de la famille de feu Maya Jeribi

Tunis — A la suite du décès de la militante et ancienne secrétaire générale du parti Al-Joumhouri, Maya Jeribi, le président de la République, Béji Caïd Essebsi s'est rendu dimanche au domicile de la famille de la défunte pour présenter ses condoléances et exprimer ses sentiments de sympathie et de compassion aux membres de sa famille et à ses proches en cette douloureuse épreuve.

Le chef de l'Etat a saisi l'occasion pour rendre un hommage posthume à feu Maya Jeribi pour son militantisme politique et son engagement résolu à défendre les droits de l'Homme et les valeurs de la démocratie, de la justice et de l'égalité.

« Icône du militantisme politique et de défense des droits humains, Maya Jeribi a fait de son parcours un symbole de la parole libre, de la fidélité à la patrie et de dévouement au service de la défense des valeurs de la démocratie, de la justice et de l'égalité », a-t-il indiqué.

Figure de proue de la scène politique tunisienne, la militante et ancienne secrétaire générale du parti Al-Joumhouri Maya Jeribi est décédée samedi à l'âge de 58 ans des suites d'une longue maladie.

Biologiste de formation, Jeribi a adhéré au début des années 1980 à la section de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme à Sfax.

En 1983, elle a contribué à la création du Rassemblement socialiste progressiste (RSP) rebaptisé en 2001 Parti démocratique progressiste (PDP).

Le 23 octobre 2011, elle est élue membre de l'Assemblée nationale constituante dans la circonscription de Ben Arous.

En 2014, Maya Jeribi s'est retirée de la vie politique en raison de sa maladie.