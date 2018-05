Afrique du Nord: Sahara occidental - le chef de l'ONU met en garde contre toute action susceptible de modifier le statu quo

ALGER- La 53ème assemblée annuelle de la Banque Africaine de développement (BAD) et la 44ème… Plus »

Dans sa résolution du 27 avril 2018, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 31 octobre 2018, soit six mois au lieu d'un an habituellement, le mandat de la MINURSO.

La Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) a été déployée cette même année pour surveiller le cessez-le-feu entre le gouvernement du Maroc et le Front Polisario et organiser un référendum sur l'autodétermination au Sahara occidental avec l'accord des deux parties.

« Conformément à la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité adoptée le 27 avril 2018, et afin de maintenir un environnement propice à la reprise du dialogue sous les auspices de son Envoyé personnel, Horst Köhler, le Secrétaire général appelle à la plus grande retenue. Aucune action susceptible de modifier le statu quo ne doit être entreprise », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

