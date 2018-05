Algérie: La CIAM Ascenseurs Algérie entamera sa production en janvier 2019

ALGER- La 53ème assemblée annuelle de la Banque Africaine de développement (BAD) et la 44ème… Plus »

Cette société qui produira 2.400 ascenseurs/an à partir de sa troisième année d'exercice, investira un montant de 317 millions DA et doit répondre à un besoin national estimé entre 3.000 et 3.500 ascenseurs/an.

Activant dans le domaine des ascenseurs depuis 40 ans, le partenaire italien, détenteur de plusieurs brevets et marques, est une société activant au sein du Groupe CIAM, à laquelle s'est jointe la SOREMEP filiale du Groupe ENTC (Groupe Elec El Djazair), pour créer cette SPA, rappelle-t-on. La société est dotée d'un capital social de 400 millions DA, détenu à 70 % par la partie algérienne et 30 % par celle italienne.

Cette entrée en production sera précédée, en septembre prochain, d'une présérie au niveau de la SOREMEP qui fournira les portes et cabines et, en décembre, par une opération d'installation des machines et équipements de production et lancement progressif de la fabrication au niveau de l'usine dont l'aménagement est en cours, a précisé le même responsable.

L'accord d'association a été signé le 18 décembre dernier entre le partenaire italien CIAM Ascensori e Servizi Srl, et la partie algérienne représentée par la Société d'études et réalisations étalloplastiques (SOREMEP), a indiqué Abdelkader Zazoua.

TLEMCEN- La société mixte algéro-italienne spécialisée dans la fabrication et la maintenance d'ascenseurs, monte- malades et monte-charges, CIAM Ascenseurs Algérie, basée à Tlemcen, entamera, en janvier prochain, la production de ces équipements, a appris l'APS du représentant de la partie algérienne.

