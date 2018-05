Maroc: Zineb EL HOUARI sera aux manettes comme » Digital Manager de l'équipe du Maroc » pour la FIFA lors de la #CM2018

Le football est aussi une effaire de femmes! Zineb El Houari entend bien le prouver. La jeune journaliste marocaine, installée à Paris, rejoint la liste des 32 experts de la FIFA et couvrira le parcours des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du monde en Russie dès le 13 juin prochain.

Passionnée de football, c'est tout naturellement que Zineb a accepté l'offre de la FIFA qui, pour la première fois cette année, a créé une équipe d'experts en charge de couvrir l'actualité de leurs pays respectifs durant la compétition. "C'est une fierté et un honneur de suivre l'équipe nationale de mon pays", confie-t-elle au au HuffPost Maroc . A 26 ans, elle compte déjà de grandes réalisations dans le journalisme sportif en France et au Moyen-Orient.

Très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où elle communique beaucoup sur le football marocain, elle indique avoir été contactée par un membre de la Fifa au lendemain du tirage au sort des groupes pour le prochain mondial. "J'ai beaucoup twitté sur la dernière édition de la CAN, je suivais le parcours du Maroc et tenais également une chronique sur France 24 à ce sujet. J'ai donc été contactée par une personne de la Fifa qui me suivait sur mon compte personnel", se souvient la jeune femme. "Ils m'ont proposé d'envoyer une lettre de motivation, un CV et quelques chroniques en vue de passer des entretiens avec eux", nous dit-elle. Une fois sa candidature soumise, Zineb El Houari patiente, a de l'espoir mais ne s'attend pas à une réponse positive. "Le milieu est rude, il y a beaucoup de concurrence", juge-t-elle.

Six mois plus tard, le siège de la FIFA la contacte pour lui annoncer que son dossier est sélectionné. Elle se rend à Zurich et passe une multitude de tests, entretiens et séminaires durant deux jours. Cela s'est traduit par son embauche en tant que reporter pour la sélection nationale marocaine, s sous la responsabilité de la FIFA.

« Salut! Je suis Zineb EL Houari, et je serai en Russie pour couvrir l'équipe du Maroc pendant toute la compétition de la @FIFAWorldCup. Suivez-moi pour un contenu exclusif tout au long de la Coupe du Monde en Russie. En français et en arabe«

"J'ai sauté au plafond, je n'y croyais pas du tout", confie Zineb, qui couvrira sa toute première Coupe du monde en tant que journaliste avec le Maroc. "Pour la petite anecdote, le premier match que j'ai vu était pendant la Coupe du monde 98. C'était un match du Maroc, et 20 ans plus tard, me voilà à couvrir leur retour dans la compétition, c'est assez fou".

"Ma mission a commencé par la création de mon compte Twitter certifié, celui sur Facebook est en cours. Ensuite, je partirai à Moscou le 5 juin prochain et devrait partir dès le lendemain de la disqualification du Maroc", confie -t-elle. "En tout cas, on va voyager avec eux, on va les suivre lors des entraînements".

Si elle passera tout son temps avec les joueurs marocains, elle devra cependant faire preuve de la neutralité la plus totale et ne pas s'afficher sous les couleurs de l'équipe nationale, une règle imposée par la FIFA qui lui fournira un uniforme sobre, portant simplement le logo FIFA .

"Dans le monde du football, notamment dans les pays arabes, il n'y a pas de femmes qui font de l'analyse, il n'y a pas de consultantes féminines", souligne Zineb. "Elles sont souvent cantonnées à la présentation d'émissions sans apporter de l'analyse ou de l'expertise". Elle espère changer tout cela et prépare actuellement un doctorat en géopolitique du sport !

Une sportive accomplie !