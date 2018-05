Ile Maurice: Escapade d'un centre de détention - «Stressé», Kusraj Lutchigadoo voulait «prendre l'air»

Quant à Kusraj Lutchigadoo, il avait été arrêté dans la soirée du 30 mars au cours d'une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit, à Triolet. Lors d'un raid dans une maison, cet habitant de route Bassin, Quatre-Bornes, connu des services de police, a été appréhendé. Il avait en sa possession un kilo de drogue synthétique. La somme de Rs 301 380, soupçonnée de provenir de la vente de drogue a également été saisie, de même que 12 boîtes de thé vert, de l'acétone et de la benzine.

D'ores et déjà, les enquêteurs du CCID considèrent comme étant «damning» les informations récoltées contre les trois policiers. Au quartier général de la police, on affirme que des sanctions sévères pourraient être prises contre eux.

Les hommes de l'assistant commissaire de police Devanand Reekoye et du surintendant de police Seeparsad Mannaram du CCID veulent tirer cette affaire au clair et connaître la réelle motivation ayant poussé Kusraj Lutchigadoo à quitter sa cellule. Aurait-il rencontré une VVIP ? Serait-il sorti pour fabriquer des preuves afin de brouiller les pistes dans une affaire de drogue ?

Ils ont été appelés à s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles leurs cellules ont été ouvertes. Kusraj Lutchigadoo a, en présence de son homme de loi, Me Samad Golamaully, confirmé aux enquêteurs qu'il a effectivement été autorisé à quitter la sienne entre 21 h 15 et 22 h 15 pour «respirer».

Pendant plus de trois heures, hier, samedi 19 mai, Kusraj Lutchigadoo et Seewoosing Dayal, dit Ashish, ont été interrogés dans les locaux du Central Criminal Investigation Department (CCID). Les deux hommes, qui étaient au centre de détention de Vacoas dans la soirée du 23 avril, ont été «remis en liberté» pendant une heure avant de regagner leur cellule.

