Ile Maurice: Accaparement des plages - «Les Mauriciens n'ont que des restants, des falaises, des galets!»

Selon Yan Hookoomsingh, les campements ont des baux de jouissance exclusifs des plages, jusqu'au High Water Mark. «Li pé payé pou sa.» Il estime que l'État doit intervenir pour changer sa politique concernant le campement. «Rékil so bail 3 à 4 m pu piblik traversé. Voici la limite du terrain privé. Et voici où commence le terrain pour le public.»

Selon une estimation des plages faites par le collectif AKNL, 90 km des côtes mauriciennes ont été donnés pour des projets hôteliers, des smart cities et des terrains de golf et 60 km aux campements. «En 1980, il n'y avait que 43 hôtels, aujourd'hui il y en a 115. Au niveau des chambres d'hôtels, nous sommes aujourd'hui à 13 617, au-dessus de la Vision 2020 de 9 000 chambres.» Le gouvernement annonce que 15 hôtels vont sortir de terre. «Est-ce que c'est ça dont la population a besoin ?»

Pour Yan Hookoomsing, d'Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), la situation s'apparente à «un régime de malhonnêteté». Selon lui, depuis 2005, des chiffres sur l'utilisation des terres qui sont attribuées aux campements, aux développements fonciers (Integrated Resort Scheme, Real Estate Scheme), aux hôtels, ne sont plus publiés. Et c'est à partir de 2004-2005 que «l'actuelle déferlante» de béton a commencé, avec la réforme de l'industrie sucrière. «Tablisman ale ver Real Estate.» Il cite, entre autres, des smart cities, Integrated Resort Scheme, centres commerciaux. Un autre secteur est la production d'énergie en masse.

D'ajouter que l'ex-Mouvement républicain (MR) était parvenu à mobiliser 5 000 personnes contre ce projet. «En fait, dans chaque combat, on avait au moins 300 personnes derrière nous. À l'époque, feu James Burty David et moi avions même eu des problèmes au Conseil des ministres pour avoir coupé des fils au Morne», se remémore Me Valayden.

Or, à ce jour, la superficie de la plage qui est accessible au public s'étale sur seulement 46,9 km. Comment en est-on arrivé là ? Interrogé, Rama Valayden souligne avoir été un des premiers à avoir milité pour la sauvegarde des plages en 1992. «On avait mené une série de combats pour sauvegarder l'espace marin de plusieurs plages où les autorités avaient initié des projets. Notamment à Pointe-aux-Sables, Flic-en-Flac, Blue-Bay, Pomponette, Pointe-aux-Canonniers, ou encore à l'île-aux-Cerfs où on avait entamé un projet de golf», raconte l'homme de loi.

335 km. C'est le périmètre de plage autour de Maurice. Sauf que celle-ci retrécit comme peau de chagrin. Mercredi 16 mai, lors d'une visite à Pointe-d'Esny et Blue-Bay, Mahen Jhugroo, le ministre du Logement et des terres, a annoncé qu'environ un arpent de la plage de Blue-Bay sera rendu au domaine public.

