Sénégal: Entreprenariat - Lancement du projet 'Feed the Future Sénégal Jeunesse en Agriculture'

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique procédera au lancement du projet Feed the Future Jeunesse en Agriculture, le mardi 22 mai 2018, à partir de 9h30, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio.

Selon un communiqué, l'évènement sera co-présidé par le ministre de l'Enseignement Supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, Professeur Mary Teuw Niane, et la Directrice adjointe de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), Kitty Andang.

Feed the Future Jeunesse en Agriculture est le second nouveau projet sous le Plan pays de l'Initiative alimentaire pour l'avenir (Feed the Future) 2018-2022 lancé le mois dernier par son Excellence l'Ambassadeur, Tulinabo Mushingi, et le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Dogo Seck.

Se basant sur les réussites du projet Education et Recherche en Agriculture (ERA), le but de Feed the Future Jeunesse en Agriculture, l'université américaine de renom Virginia Tech, est d'accroître l'engagement des jeunes dans la croissance économique du Sénégal en s'appuyant sur le programme de développement positif 4-H Sénégal lancé sous ERA.

Le projet ERA, qui prend fin cette année, a renforcé les capacités humaines et institutionnelles du système d'éducation, de formation, de recherche et de vulgarisation agricole, et la promotion du service à la communauté, afin de promouvoir la croissance économique et la sécurité alimentaire. Feed the Future Jeunesse en Agriculture compte de ce fait renforcer les systèmes de développement durable et de formation professionnelle des jeunes du Sénégal pour créer des opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dynamiques et rentables pour les jeunes, sur les chaînes de valeur et les marchés agricoles.

Dans un souci de durabilité, Feed the Future Jeunesse en Agriculture servira de catalyseur, de rassembleur plutôt que de fournisseurs direct de services à travers des formations, des ateliers de co-création de curriculums et de plates-formes d'innovation collaborative. Le projet sera mis en œuvre dans 8 régions (Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, St Louis, Fatick, Kaolack, Matam et Kaffrine). Avec une enveloppe de plus de 2,2 milliards de francs CFA sur cinq ans, il compte atteindre 22 000 jeunes avec une représentation féminine d'au moins 60%.

L'USAID coordonne la mise en œuvre du Plan national Feed the Future Sénégal 2018-2022 ainsi que les différents projets sous ce Plan. Le Sénégal fait partie des 12 pays dans le monde sélectionnés par le gouvernement des États-Unis pour cette deuxième phase de Feed the Future.