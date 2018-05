Algérie: Saisie de quantités de drogue et de psychotropes dans plusieurs régions du pays

ALGER- Les forces de police ont saisi des quantités de drogue et de psychotropes à travers plusieurs opérations menées dans différentes régions du pays, a indiqué samedi un bilan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les forces de police relevant de la Sûreté de wilaya d'Alger ont mené des descentes dans différents quartiers notamment les points noirs et lieux suspects qui ont permis la saisie de 10,3 kg de kif traité, 1695 comprimés psychotropes et 42 armes blanches de différents types et volumes".

Dans les wilayas d'Oun El Bouaghi, les forces de police ont saisi 1104 comprimés psychotropes de différents types ainsi que 15 flacons de substance liquide.

L'opération menée par les éléments de la Sûreté dans la wilaya de Mascara a permis la saisie de 380 comprimés psychotropes et l'arrestation de deux suspects. A Oran, les forces de police ont saisi 274 comprimés psychotropes de différents types et volumes et arrêté 04 suspects.

"Un individu suspect a été arrêté et une quantité de 1,940 kg de kif traité saisie" par les services de police relevant du service régional de lutte contre le commerce illicite de drogue à Annaba, alors que la brigade d'investigations et d'intervention de la police judiciaire d'Oran a arrêté "un individu et saisi 300 g de kif traité".

Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, les services de sûreté de la wilaya de Skikda ont mis hors état de nuire une bande de malfaiteurs composée de trois individus repris de justice, âgés entre 30 et 40 ans, spécialisés dans le vol de véhicules et leurs accessoires.

Les faits remontent à un appel reçu via le numéro vert 15-48 par les services de sûreté de la wilaya de Skikda de la part d'un citoyen dénonçant une tentative de vol de son véhicule par des inconnus.

L'enquête et les investigations ont permis l'arrestation de trois individus, en possession d'armes blanches et de fausses clés et d'un appareil utilisé dans le démarrage des véhicules.

Après finalisation des procédures juridiques, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.