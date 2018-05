Afrique: Sommet de l'OCI en Turquie - Condamnation des violences à Gaza, soutien à la Palestine.

Commencé depuis vendredi, le 2e tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 va… Plus »

Concernant le jeu « trouble » des USA, il est dicté selon le « guide » iranien par la soif de l'Oncle Sam de dominer le monde. Quant au Premier palestinien, Rami Hamdallah dépêché à Istanbul par le président Mahmoud Abbas, à la tête d'une forte délégation il a, d'entrée de jeu, dit avoir été sensible aux messages de solidarité et de compassion des Etats frères de l'OCI.

Par conséquent, il a invité tous les pays frères et les nations éprises de justice à renouveler leur soutien indéfectible à la Palestine dans sa quête légitime d'un Etat souverain pour exercer ses droits. Le président Iranien Hassan Rohani est allé dans le même sens que son prédécesseur de Turquie, affirmant que le monde musulman est comme les doigts d'une même main et ils ne sauraient se diviser.

S'agissant de l'avis du Burkina Faso sur ce vieux conflit à rebondissement qui divise Palestiniens et Israéliens, il n'a pas connu de changement selon le chef de la diplomatie burkinabè. « Nous avons réitéré notre position qui, est celle favorable à la création et à la reconnaissance de deux Etats souverains appartenant l'un à la Palestinien et l'autre à Israël » a rappelé M. Barry.

L'OCI, a-t-il ajouté, a ensuite réaffirmé son engagement à soutenir l'Etat palestinien dans la résistance et invité tous ses membres à prendre toutes les dispositions utiles pour contraindre les autorités israéliennes et son allié, les Etats unis d'Amérique à réviser leur décision. Lesquelles mesures, à écouter le ministre Barry, pourraient être envisagées sur le triple plan politique, diplomatique ou économique.

