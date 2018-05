Burkina Faso: Galian 2018 - Le Super échoit à Dabadi Zoumbara

La 21è nuit des Galian a été célébrée par les professionnels de la presse et le monde des media le vendredi 18 mai 2018 à Ouagadougou. A l'issu, le prix le plus convoité par les postulants, le super-Galian est revenu à Dabadi Zoumbara du journal « Le pays ».

Une villa neuve d'une valeur estimée à 14 millions de francs CFA, un chèque de trois millions de francs CFA, une attestation de reconnaissance, un trophée, et une pluie de cadeaux offert par des partenaires des Galian. Voilà ce que Dabadi Zoumbara, le super-Galian 2018 a récolté en l'espace d'une soirée.

En sus, il a remporté également le prix du meilleur dossier composé d'un chèque d'un million de francs CFA, d'un trophée et d'une attestation. Les deux œuvres qui l'ont permis d'être lauréat se portaient sur les enfants en conflit avec la loi et les petits métiers qu'exerce certains étudiants afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Et c'est au prix de ces efforts qu'il a été couronné la plus haute distinction des prix journalistiques au Burkina Faso.

Pour le patron de la cérémonie, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, la famille de la presse s'est véritablement appropriée la nuit du communicateur. Ce rendez-vous annuel constitue aux yeux du chef du gouvernement un lieu de reconnaissance du mérite du journaliste. Félicitant l'ensemble de la famille de la presse, Paul Kaba Thiéba a fait savoir que la presse est le baromètre de la démocratie. « Le démocratie d'un pays se mesure par la liberté de sa presse. C'est pourquoi, je salue le travail de veille citoyen des journalistes car cela participe au renforcement de la liberté d'expression et à la consolidation de notre système démocratique », a reconnu M. Thiéba.

Aussi, il a profité de l'occasion pour rappeler aux journalistes que son gouvernement a besoin de l'accompagnement de la presse pour une mise ne œuvre réussi du Plan national de développement économique et social (PNDES). Le Premier ministre a invité les journalistes à toujours faire preuve d'excellence et a rassuré que le programme d'appui du gouvernement à la presse privé sera respecté conformément à la vision du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Le gendarme de la démocratie

Le ministre de Communication et des Relations avec le Parlement Remis Fulgance Dandjinou quant à lui a défini les Galian comme une saine concurrence entre professionnels de media en vue de renforcer la qualité des prestations. Selon lui, à chaque édition, les recommandations des jurys permettent d'améliorer l'édition à venir.

Pour les Galian 2018, il a indiqué que 229 œuvres ont été reçus en raison de deux productions par candidats. « En 2017, dans le but de rechercher l'excellence, nous avons recommandé que les candidats déposent désormais chacun deux œuvres », a dit le ministre Dandjinou.

Citant l'écrivain français Albert Camus, le ministre a indiqué que « la presse est la conscience d'une nation » et le pays s'active à faire de la presse le gendarme de la bonne gouvernance. Ainsi, le ministre s'est réjoui du classement du pays à la 41è place sur 180 (contre 42è en 2017) pays observés par l'ONG Reporter sans frontière.

De son côté, le président d'honneur de cette édition, le directeur de publication de l'Observateur Paalga Edouard Ouédraogo représenté par son directeur des rédactions Ousséni Ilboudo, a fait savoir que les media burkinabé ont fait du chemin. Ils ont à son avis écrit une belle page de l'histoire du pays. Et la nuit du communicateur selon lui, s'est imposée dans la galaxie médiatique comme un cadre pour magnifier la presse.

A travers le concours, M Ouédraogo a expliqué que la presse burkinabè se professionnalise davantage. « La philosophie des Galian est de rappeler aux hommes et femmes de media que le défis majeur demeure la formation, l'autoformation et le recyclage. Remettez-vous sans cesse en cause et cultivez en vous la vertu et l'humilité », a conseillé le doyen.

Mieux, il a souhaité que la jeune génération de journalistes renforce davantage les valeurs profondes du métier à travers le respect de l'éthique et de la déontologie. Les journalistes étant les sentinelles de la bonne gouvernance, le patron de « l'Obs » a ainsi sensibilisé l'actuelle classe d'hommes de media à toujours vérifier, recouper, les informations afin de servir des produits journalistiques justes, fiables, équilibrés et crédibles. « Les journalistes burkinabè sont compétents et dynamiques mais il leur faut parfois ces petits grains de sel », a-t-il souligné.