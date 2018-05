Algérie: Abdallah Lahbib réaffirme la souveraineté de l'Etat sahraoui sur les territoires libérés

ALGER- La 53ème assemblée annuelle de la Banque Africaine de développement (BAD) et la 44ème… Plus »

Selon les organisateurs, il est prévu la tenue d'une série de manifestations et activités commémoratives dans les territoires libérés, dont des parades militaires et civiles, ainsi que des expositions retraçant le parcours de la lutte armée contre les forces d'occupation marocaines.

Le front Polisario célèbre le 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraouie sous le haut patronage du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, en présence de délégations nationales et étrangères et des médias.

"L'ALPS est présente dans ces territoires depuis 1975 et non pas d'aujourd'hui, d'autant qu'une grande partie de ces territoires a été libérée dans les années soixante-dix du siècle dernier", a déclaré Abdallah Lahbib.

