Cote d'Ivoire: Toulouse - Max-Alain Gradel s'en prend au PSG

Max-Alain Gradel n'est pas content du PSG et a tenu à le faire savoir. Vainqueurs de Guingamp ce samedi (2-1) à l'occasion de la 38ème et dernière journée de Ligue 1, l'attaquant ivoirien et ses coéquipiers auraient pu obtenir leur maintien dans le championnat d'élite si le club parisien avait battu Caen.

Mais cela n'a pas été le cas et les Toulousains devront passer par les barrages pour savoir s'ils joueront la saison prochaine en Ligue 1 ou en Ligue 2. Interrogé dans l'émission After Foot de RMC après le match, Gradel a dénoncé le comportement du PSG qu'il accuse de n'avoir pas joué à fond contre Caen.

« Je viens de voir quelques images et quelques séquences. Franchement, quand on est une équipe comme le PSG, qu'on aspire à montrer l'exemple et à gagner la Ligue des champions, il faut déjà se respecter soi-même. Ce sont des images qu'on ne verrait pas dans les autres championnats. On voit qu'ils font tourner la balle. Ils ne jouent jamais comme ça. Nous, on a joué Guingamp et ils nous ont respecté », a confié l'ancien Stéphanois.

« J'avais assez de respect pour Paris. Mais bon, jouer comme ça un match de Ligue 1, franchement, ils n'ont pas respecté le football. Je suis très, très, très, déçu de Paris. On peut se poser des questions : pourquoi ils n'ont pas joué le jeu ? Est-ce qu'ils étaient déjà en vacances ? Je ne sais pas », a ajouté Gradel.

Il ne reste plus qu'à espérer que Toulouse se maintienne. Autrement, l'Ivoirien en voudra beaucoup au champion de France.