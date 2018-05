Cote d'Ivoire: OGC Nice - Le président ouvert au départ de Pléa et Jean-Michaël Seri

« A l'heure ou je vous parle, aucun départ n'est acté. Mais il est vrai qu'Alassane (Plea) arrive à un moment de sa carrière où il devient difficile de l'empêcher d'aller voir autre chose. Il faut respecter ça. On est là pour faire progresser les joueurs, ce fut son cas. Mika Seri est dans le même cas de figure. Celui d'un très bon joueur qui a beaucoup apporté au club et qui peut nourrir un souhait légitime de partir à l'étranger », a-t-il confié avant d'évoquer le cas de Mario Balotelli que des médias annoncent également partant.

Cette saison, deux joueurs de l'OGC Nice sont annoncés sur le départ avec insistance. Il s'agit d'Alassane Pléa, convoité par des clubs espagnols et anglais et de Jean-Michaël Seri, qui devrait quitter le club de Ligue 1 l'été dernier mais qui a été retenu. Interrogé par le site officiel du club, le président niçois a évoqué l'avenir de ces deux joueurs. Et à l'entendre, on sent bien qu'il ne retiendra aucun des deux si des offres tombent sur la table.

