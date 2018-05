Afrique: Elim.CAN U20 - Le Gabon et la Zambie passent, les résultats de samedi

Vainqueur du Rwanda (2-0) à l'aller, les Chipolopolo juniors, champions d'Afrique en titre, ont été accrochés à domicile (1-1). Mais cela ne les empêche pas de passer. Battue 3-0 au Gabon, la Côte d'Ivoire a tenté une remontada sans succès. Elle ne l'a emporté que par 2-0 à domicile contre les Gabonais, laissant ainsi ces derniers se qualifier pour le tour suivant. La Guinée a certes battu la Mauritanie chez elle. Mais le score de 3-2 n'a pas suffit au Syli national junior qui s'est incliné 1-0 chez les Mourabitounes junior en match aller. 0-0 à l'aller et même score au retour entre le Sénégal et l'Egypte. Finalement, ce sont les Lionceaux sénégalais qui passent pour l'avoir emporter aux tirs au but (6-7 tab) en terre égyptienne.

Quatre rencontres ont été jouées samedi dans le cadre du 2e tour retour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019. Ses matchs ont vu la qualification de la Zambie, du Gabon, de la Mauritanie et du Sénégal.

