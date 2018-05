Algérie: Une délégation de l'APN participe à New York aux travaux du FCD et de l'ECOSOC

ALGER- Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part les 21 et 22 mai en cours, à New York, aux travaux de la biennale de haut niveau du Forum pour la coopération au développement (FCD) et du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations-Unies (ONU), a indiqué dimanche un communiqué de l'APN.

"La réunion biennale de haut niveau du FCD et de l'ECOSOC se tiendra à New York pour définir les priorités mondiales et les questions spéciales évoquées par le forum à chaque session", a noté la même source.

L'APN sera représentée, lors des travaux de cette réunion, par les députés, Mohamed Djellab et Seddik Chihab, a ajouté la même source.