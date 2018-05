Algérie: Accidents de la circulation - 5 morts et 8 blessés en 24 heures (Protection civile)

Alger — Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 5 accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures sur le territoire national, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Béchar, avec le décès de 2 personnes et une autre blessée suite au renversement d'un véhicule léger, survenu sur la RN N 50 commune et daïra de Tabelbala, ajoute la même source.

Par contre, les secours de la wilaya de Bouira sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 4 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur domicile familial dans la commune de Sour El Ghozlane.

Par ailleurs, les services de la protection civile ont effectué, suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues notamment au niveau des wilayas de Sétif, Khenchela, Tébessa, El Bayadh, Biskra, Djelfa et Batna, 35 opérations d'épuisements des eaux pluviales à travers plusieurs quartiers et cités, et ont procédé au sauvetage de 3 personnes à Biskra qui étaient à bord d'un véhicule cerné par les eaux d'Oued Ouden commune El Ghrous.

Ils ont également sauvé 6 personnes qui étaient à bord d'un véhicule cerné par les eaux pluviales au lieu-dit Khetala commune de Messaad wilaya de Djelfa, ajoute le bilan de la Protection civile, qui signale une autre intervention suite un effondrement partiel d'un mur extérieur de la Direction de l'environnement de la wilaya d'El Bayadh et un mur extérieur d'une habitation au niveau de la commune d'El Bayadh.