Cameroun: Célébration de la Fête nationale de l'unité sur fond d'incidents

A Banguem, dans le département du Lebialem (sud-ouest), le maire de la ville et son adjoint ont été enlevés, samedi. Les séparatistes ont diffusé, ce dimanche matin, via les réseaux sociaux, deux vidéos de ces autorités entre les mains de leurs ravisseurs.

Le Cameroun a célébré, ce dimanche 20 mai, la 46e édition de la fête nationale placée, cette année, sous le thème de l'unité du pays. A Yaoundé, la capitale, une grande parade civile et militaire a été présidée, dans la matinée, par le président Paul Biya. En revanche, dans les deux régions anglophones en proie à une fronde séparatiste depuis plusieurs mois, des incidents ont été signalés dans plusieurs localités où se sont affrontés des séparatistes et des militaires.

