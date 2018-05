Afrique: 53éme Assemblées annuelles de la BAD - La ville de Busan prête à donner le coup d'envoi

A cette occasion, les dirigeants politiques des pays africains et leurs homologues de la Corée présenteront leurs visions et leurs stratégies en faveur de l'industrialisation ainsi que des solutions possibles pour relever les défis de sa mise en œuvre.

Une série d'événements de partage des connaissances sera organisée afin de proposer de nouvelles idées en matière de développement et de financement de l'industrialisation de l'Afrique. Les Assemblées annuelles auront par ailleurs pour temps fort le dialogue présidentiel de haut niveau portant sur les visions, les expériences et les enseignements tirés.

Lors des Assemblées annuelles, plusieurs milliers de délégués, de chefs d'État, de directeurs généraux des secteurs public et privé, de partenaires au développement, d'universitaires ainsi que de représentants de la société civile et des médias se réuniront pour discuter de l'industrialisation de l'Afrique et des problématiques connexes , dont le changement climatique, les infrastructures, le secteur privé et la gouvernance.

Chawki Chahed, un des responsables de la communication de la Bad. Ce dernier, les a faits visiter le centre et certains compartiments comme le centre de presse. Avant, cette visite, ils ont pris leurs badges et échangé avec des responsables de l'accueil.

