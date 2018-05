Ile Maurice: Prix des carburants - Les taxes rapportent Rs 11 milliards

Si nous prenons en considération ces coûts imposés, avec en moyenne 224 millions de litres d'essence et 258 millions de litres de diesel importés par an, cela fait, selon nos estimations, un surplus d'environ Rs 11 milliards... qui vont dans les caisses de l'État.

Ce qu'il omet toutefois de dire, c'est que différentes taxes et contributions sont imposées pour chaque litre de carburant acheté. Déjà, alors que l'essence coûte Rs 19,48 et le diesel Rs 19,34 lorsqu'ils arrivent au port, ils sont revendus plus cher sur le marché. Soit à Rs 52 et à Rs 41,90 à la pompe, respectivement, depuis minuit, mardi 15 mai.

La situation géopolitique, la baisse de la production du pétrole, l'appréciation du dollar... Autant de raisons avancées par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ashit Gungah, pour expliquer la hausse du prix des produits pétroliers. Et la raison pour laquelle la situation est «hors du contrôle» des autorités.

