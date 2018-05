Tunisie: Bienvenue à Radès !

Il n'en fallait pas plus pour «secouer» EGSG qui a vite fait d'égaliser par Chamseddine Dhifallah, une minute plus tard.

Volet arrêt du match suite aux consignes du président de Gafsa (alors que le score était d'un but partout), l'arbitre Sadok Selmi a bel et bien accordé un délai de 5 minutes pour retourner sur le terrain. Et dès que le onze de Gafsa est revenu à de meilleurs sentiments, regagnant de facto la pelouse, l'arbitre a sifflé la fin du délai imparti et du match tout court (expiration du «préavis»).

Zizanie, pagaille et cohue !

Par ailleurs, et outre le fait qu'à la mi-temps, une rixe a éclaté entre les dirigeants des deux équipes, avec pour pomme de discorde l'arbitrage, et conséquence directe une blessure au nez pour Aymen Chandoul; la main courante fut envahie par les intrus en tout genre, dont des figures politiques connues, à l'instar de Ammar Amroussia et Sofiene Toubal. Ces derniers discutaient en toute tranquillité avec les officiels de la rencontre alors qu'ils n'avaient rien à faire sur ce site précis! Pour revenir à la version des membres de l'exécutif de Gafsa, ils se sont fendus de déclarations et versions quasi identiques à la fin de cette hystérie collective.

En clair, pour eux, l'arbitrage à sens unique ne pouvait leur permettre de jouer à armes égales face à un adversaire avantagé par un arbitrage tendancieux et partial. Lesdits dirigeants de Gafsa estiment aussi que l'arbitre les a privés d'un penalty flagrant en première période.

Contrecoup et répercussions

Chapitre règlements en vigueur suite à un abandon ou un forfait intentionnel, EGS Gafsa risque gros après son retrait face à l'US Ben Guerdane. Gafsa va vraisemblablement perdre le match sur tapis vert sur le score de (2-0). Par ailleurs, les joueurs d'EGSG, présents sur le terrain, écoperont chacun deux matches de suspension. Quant aux staff technique, président et contingent administratif, les suspensions peuvent aller jusqu'à six mois !

Traînée de poudre et effet boule de neige

L'US Ben Guerdane restera donc en L1, alors qu'EGS Gafsa reste «stationnée» en Ligue 2. Ce faisant, dès la fin de ce triste spectacle, en pleine veillée ramadanesque, les fans de Gafsa ont vite fait d'organiser une marche pour protester contre les évènements ayant émaillé ce simulacre de match.

Des revendications pacifiques qui n'ont enregistré aucun débordement. Triste football, triste spectacle, triste soirée à Radès !