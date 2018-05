Angola: Le Musée de Dundo compte sur les cadres formés du secteur

Défendant la ligne de pensée de son prédécesseur, Fonseca Sousa, le nouveau directeur a dit qu'il comptait ouvrir une page Web et monter un Centre de documentation, un auditoire et une salle de culture traditionnelle et moderne.

S'exprimant, en marge de la cérémonie de son investiture à Dundo, principale ville de la province diamantifère de Lunda Norte, ce responsable a précisé que plus de 20 fonctionnaires étaient en poste dans le Musée, et que quelques uns d'entre eux allaient bientôt prendre leur retraite.

Le recrutement d'un personnel nouveau, y compris des vigiles et des guides serait bénéfique et permettrait de faire face aux exigences du secteur, notamment en matière de conservation des objets d'art contenus dans le musée, a ajouté samedi le nouveau directeur de cet établissement, Ilunga Txibango André.

