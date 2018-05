Cote d'Ivoire: Contrefaçon de produits pharmaceutiques - Un laboratoire clandestin démantelé à Yamoussoukro

Les contrebandiers écrasent ces drogues synthétiques et comprimés dans du mortier. Ils les mélangent avec du kaolin, des tisanes et font des portions dans des emballages avec des étiquettes qu'ils revendent dans les grandes villes ou dans les cars», a expliqué le capitaine Konan Paulin, le chef d'antenne régionale de la DSPD, qui a conduit les opérations.

C'est exploitant une information anonyme que l'action de la police a porté ses fruits. « Suite à une information anonyme faisant état de l'existence d'un laboratoire de contrefaçon de médicaments pharmaceutiques, nous nous sommes rendus sur le terrain dans le village de Nanan à proximité du corridor Sud. Nous avons effectivement constaté l'existence de ce laboratoire qui sert à contrefaire des médicaments à partir de comprimés et de drogues synthétiques comme Ephédrines, Diazépam et d'autres médicaments pharmaceutiques comme Vegera.

