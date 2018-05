Sénégal: Le Service national d'hygiène mise sur la sensibilisation pour réussir sa mission (capitaine)

Qui ajoute que cela est d'autant nécessaire que "certains de ces camions appartiennent à des privés qui les utilisent sur d'autres chantiers et ils viennent parfois à Popenguine pollués et insalubres".

Pour cette édition, le Service national d'hygiène qui est à Popenguine depuis le 14 mai dernier, a mobilisé une cinquantaine d'agents tous grades confondus, pour faire face aux problèmes liés à l'hygiène et à la salubrité des différents et des denrées alimentaires a-t-il dit.

Popenguine (Mbour) — Le Service national d'hygiène mise sur la sensibilisation pour réussir sa mission qui est de veiller à l'hygiène et à la salubrité des sites et des produits de consommation, a indiqué le capitaine Lansana Mané, responsable des équipes techniques de la mission de couverture médicale à la 130ième édition du pèlerinage marial de Popenguine (Mbour, ouest).

