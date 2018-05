Afrique: Activités sismiques - Le continent africain va-t-il accoucher d'une île?

Astiquer. Faire briller. Changer des pièces. L'entretien des grosses cylindrées de nos Very Important… Plus »

Du côté de Mayotte et des Comores, l'express a tenté de joindre le directeur du Bureau de recherches géologiques et minières, sans succès.

«Les activités ressenties au niveau des Comores et de Mayotte ont plus de chances d'être liées aux activités volcaniques du point chaud du volcan Karthala, aux Comores, que de la séparation de la plaque africaine en deux plaques distinctives», explique le géologue Prem Saddul. «Les secousses sont probablement dues à des poussées magmatiques qui font pression sur la croûte terrestre, par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela n'affectera pas Maurice», assure-t-il.

Il n'en a pas fallu plus pour que les craintes d'une rupture imminente de la plaque africaine ne prennent du gallon. Et de la formation d'une île. Quid de Maurice dans tout ça ?

